Masa Tenisi Analig yarışmaları Kırşehir'de yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Masa Tenisi Analig yarışmaları Kırşehir'de yapılacak

İHA

Masa Tenisi Analig yarışmaları Kırşehir'de yapılacak

Kırşehir Masa Tenisi Analig Grup Yarışmaları Kırşehir'de yapılacak.
Masa Tenisi İl Temsilcisi Gazi Yıldırım, düzenlenecek grup yarışmalarında Kırşehir'de 11 kız, 11 erkek takımın mücadele edeceğini söyledi. Yıldırım; "Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 20212022 sezonu faaliyet programında yer alan, Masa Tenisi Analig Grup Yarışmaları 1819 Haziran (CumartesiPazar) 2022 tarihleri arasında Kırşehir (Kındam) Spor Salonunda gerçekleşecek. Toplamda 11 kız, 11 erkek takımları mücadele edecek" dedi.
Analig müsabakalarına: Kırşehir, Ankara, Kayseri, Yozgat, Aksaray, Niğde, Konya, Sivas, Nevşehir, Kırıkkale ve Çankırı illerinden gelen sporcular katılacak. Grup müsabakaları ise Artvin, Düzce, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kırklareli, Uşak ve Van olmak üzere sekiz ilde yapılacak. Müsabakalarda toplamda 28 uluslararası, ulusal ve il hakemleri görev alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kırşehir'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı
Yabancı uyruklu çobanlar hayvanları çaldı, mandıra sahibi durumu kesimcinin aramasıyla öğrendi
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu çobanlar hayvanları çaldı, mandıra ...
Neşet Ertaş'ın kız kardeşinden 'vasiyet' iddialarına tepki
YEREL HABERLER Neşet Ertaş'ın kız kardeşinden 'vasiyet' iddialarına ...
AK Parti'li Ünsal: "CHP siyasi kurnazlık yapıyor"
YEREL HABERLER AK Parti'li Ünsal: "CHP siyasi kurnazlık yapıyor"
Vali Mete Buhara, dinlediği genç ozana ilk sazını hediye etti
YEREL HABERLER Vali Mete Buhara, dinlediği genç ozana ilk sazını ...
Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Torun: "Takımın adından belediye adını çıkaracağım"
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Torun: "Takımın ...
Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: "Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı"
YEREL HABERLER Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: "Abim ...
Alman gelinin 'çiftlik' hayali Kırşehir'de gerçek oldu
YEREL HABERLER Alman gelinin 'çiftlik' hayali Kırşehir'de gerçek ...
Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri ‘Ahilik Yemini’ ile mezun oldu
YEREL HABERLER Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri ‘Ahilik Yemini’ ...
Jandarma Kuruluşunun 183. Yılını kutluyor Vali Hüdayar Mete Buhara: "Jandarma yüksek vazife şuuru ile görev yapmakta"
YEREL HABERLER Jandarma Kuruluşunun 183. Yılını kutluyor Vali ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.