Çiçekdağı ilçesinde başarılı öğretmenlere teşekkür plaketi

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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 20212022 EğitimÖğretim sezonu boyunca başarılı performans sergileyen öğretmenler teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, öğrencilerin gelişimlerine her yönü ile destek sunan öğretmenlerin ödüllendirildiğini söyledi. Sağlam açıklamasında; "2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı boyunca İlçe Faaliyet planı içerisinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda görev alıp, canla başla çalışarak öğrencilerimizin her yönü ile gelişimlerine destek veren, imkânsızlığı reddederek imkân oluşturan, fedakâr ve çalışkan öğretmenlerimize, teşekkür ederim” dedi.

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