AK Parti İl Başkanı Ünsal: “Üretici için 5 milyon TL destek sözü aldık”

– AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Kırşehirli üretici için 5 milyon TL'lik destek sözü aldıklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal; aşırı yağış nedeniyle hayvancılık işletmesi zarar gören üreticiler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 5 milyon lira destek sözü aldıklarını ifade ederek üreticilere hayırlı olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ve 81 il başkanlarının katıldığı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında söz alan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir’de Ocak ve Şubat aylarında yoğun kar yağışı ve etkili fırtına nedeniyle zarar gören çiftçiler için destek talebinde bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler sonunda çıkan hasarın karşılanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek sözü aldığını aktaran İl Başkanı Ünsal; "Toplantıda söz alarak, cumhurbaşkanımıza durumu aktarma fırsatımız oldu. Cumhurbaşkanımızdan Kırşehir için 5 milyon lira destek sözü aldık. Devletimiz ve hükümetimiz üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için elinden geleni yapmaktadır. Amacımız çiftçilerimizin, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin sıkıntılarını gidermek ve onlara bir can suyu olmak” diye konuştu.

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