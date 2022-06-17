Kırşehir'in elektronik eşya hırsızı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir'de elektronik eşya hırsızlığı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte elektronik eşya satan mağazalara girerek eşya çalan K.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çaldığı eşyaları satan K.K.'yi takibe aldı. K.K., ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.