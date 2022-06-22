Öztürk, “Esnaf, kira bedelleri altında eziliyor”

– Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, kira zamlarının esnafı derinden sarstığını söyledi.



Öztürk, “Esnaflar, iş yeri kira bedelleri altında eziliyor. Kırşehir’de esnaflarımız için yüzde 25 artışın bile sarsıcı olacağını belirtmek isterim. Büyük şehirlerde yüzde 25’e sabitlenmesi normal ancak küçük şehirlerde zaten esnaflarımız iş yapamıyor. Pandemiyi yeni atlatıyoruz esnaflarımız zor durumda. Keşke esnaflarımız kazansa da kirasını da faturalarını da rahatça ödese. Ancak geldiğimiz durumda esnafın hali ortada. Veremeyeceği kira bedellerini isteyip de esnafları da zor duruma sokmanın gereği yok” dedi.

Mülk sahibinin de esnafında derdinin geçim olduğunu aktaran Öztürk, “Mal sahibi geçim derdinde olduğu kadar esnaflar da geçim derdinde. Siftah yapmadan iş yerini kapatan esnaflarımız var. Mal sahipleri 2030 yıllık kiracısını da zor durumda bırakmasınlar. Karşılıklı anlayış içinde olmalıyız. Yurtdışında yaşayan hemşerilerimiz memleketlerine gelmeye başladı, düğünler, yaklaşan kurban bayramı esnafımız için hareketli dönemlerin başlangıcı. Vatandaşlarımız da alışverişleri için yerel esnaflarımızı tercih ederse, esnafımız kirasını da öder faturasını da öder” diye konuştu.

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