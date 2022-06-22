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Sarıgül, Kırşehir E-Tipi Cezaevi önünde af çağrısını yineledi TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "TBMM'de alınan Libya kararını doğru buluyoruz"

İHA

Sarıgül, Kırşehir E-Tipi Cezaevi önünde af çağrısını yineledi TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "TBMM'de alınan Libya kararını doğru buluyoruz"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırşehir'de af çağrısını yineledi
Mustafa Sarıgül, Kırşehir ETipi Cezaevi önünde açıklama yaptı. Sarıgül, "Kadın cinayetlerine bulaşmış, çocuk tacizlerine bulaşmış, bayrak ve toprağımıza gasp etmiş, özellikle uyuşturucu satarak evlatlarımızı zehir tuzağına düşürmüşlerin dışındaki yurttaşlarımıza af talep ediyoruz" dedi. Mahkumların dışarı çıktıktan sonra da rehabilite edilmesi ve kendilerine iş imkanı sunulması gerektiğini ifade eden Sarıgül, "Onlar dışarı çıktıklarında biz onlara iş vermesek mutsuz olurlarsa yeniden sorunlar yumağı oluştururlar" diye konuştu.

"Mehmetçik Libya ve sınır ötesinde önemli görevler üstleniyor"
CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun teskereye karşı olmasını da değerlendiren TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Bayrak ve toprağımızı korumak için Mehmetçik sınır ötesinde önemli görevler üstleniyor. Türkiye'nin uluslararası onur ve güvenliğini korumak için Mehmetçik sınır ötesinde bulunuyor. TDP olarak Mehmetçiğimiz Libya'da büyük mücadele verirken, sınır ötesinden şehitlerimiz gelirken, bizler Mehmetçiğin boynunu bükük bırakamayız. Gittiğin yerden geriye gel asla diyemeyiz. Geriye gel dersek Mehmetçiğe şehitlerimizin kanı yerde kalır. Her zaman Türk'ün bayrağı çekildiği yerden aşağı inmez. Mehmetçiğin boynunu bükecek, moralini bozacak karara imza atmayız. Parlamentoda alınan kararı doğru buluyoruz" ifadelerini kullandı.

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