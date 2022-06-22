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Sarıgül: Libya'daki Mehmetçiğimizin görev süresinin uzatılmasını doğru buluyoruz

DHA

Sarıgül: Libya'daki Mehmetçiğimizin görev süresinin uzatılmasını doğru buluyoruz


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,(DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'nin Libya tezkeresine karşı çıkmasını değerlendirerek, "Mehmetçiğimize gittiği yerden 'geriye gel' asla diyemeyiz. Biz Mehmetçiğimize geriye gel dersek şehitlerimizin kanı yerde kalır. Türkiye Değişim Partisi olarak parlamentonun almış olduğu Libya'daki Mehmetçiğimizin görev süresinin uzatılmasını doğru buluyoruz" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli ziyaretler için Kırşehir'e geldi. Sarıgül ve beraberindekiler kentteki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere açıklama yaptı. Sarıgül, 9 Nisan'dan bu yana af çağrısında bulunduğunu belirterek, "Yapmış olduğumuz af çağrısı bütün yurttaşlarımızı ilgilendiren bir çağrıdır. Bu af çağrımızın siyasi bir yanı yoktur. Tamamen vicdani bir af çağrısıdır. Bizim devletimiz şefkatli bir devlettir. Bizim devletimiz gerçekten kol kanat geren bir devlettir. Devletimizden kader mahkumlarını bir kereye mahsus olmak üzere affetmelerini önemle beklemekteyiz. Özellikle pandemi koşulları nedeniyle hızlı yargılamalar oldu. Hızlı yargılamalarda gözden kaçan bazı konular oldu. Cezaevlerinin kapasitesi 275 bin. Şu anda maalesef 325 binin üzerinde cezaevlerinde tutuklularımız, kader mahkumlarımız bulunmakta. Cezaevleri koşullarının durumu ortada. Oradan aldığımız bilgilere göre 30 kişilik koğuşlarda 70-80 kişinin kaldığını da görmekteyiz. O nedenle anneler için affet Türkiyem, babalar için affet Türkiyem, anneanneler, babaanneler için affet Türkiyem diyoruz. Bu çağrımıza bütün siyasi partiler inanıyorum ki cevap verecektir. Bu af çağrımız toplumsal barış için çok önemlidir" diye konuştu.
Sarıgül, kadın cinayetlerine bulaşmış, çocuk tacizlerine bulaşmış, bayrağa ve toprağa gasp etmiş kişiler hariç af çağrısında bulunduklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Özellikle ve özellikle uyuşturucu satarak evlatlarımıza o zehir tuzağına düşürmüşlerin dışındaki yurttaşlarımıza af talep ediyoruz. Özellikle de 250 bin kader mahkumu dışarıya çıktıktan sonra da onlara iş imkanı tanımamız lazım. Onları mutlaka toplumla kaynaştırmamız lazım. Kader mahkumları dışarıya çıktıktan sonra onlara mutlaka psikolojik destek vermek lazım, moral desteği vermek lazım. Onların elinden tutmamız lazım." 
'MEHMETÇİĞİMİZE ASLA 'GERİ GEL' DİYEMEYİZ'
CHP'nin Libya tezkeresine verdiği hayır oyunu değerlendiren Sarıgül, şunları kaydetti:
"Mehmetçiğimiz şu anda Libya´da çok önemli görevlerde bulunuyor. Mehmetçiğimiz sınır ötesinde bayrağımızı korumak için toprağımızı korumak için ve gerçekten Türkiye´nin uluslararası onurunu ve güvenliğini korumak için bulunuyor. Türkiye Değişim Partisi olarak Mehmetçiğimiz şu anda Libya´da büyük mücadele verirken sınır ötesinde şehitlerimiz gelirken biz o Mehmetçiğimizin boynunu bükük bırakamayız. Mehmetçiğimize gittiği yerden 'geriye gel' asla diyemeyiz. Biz Mehmetçiğimize 'geriye gel' dersek şehitlerimizin kanı yerde kalır. Her zaman Türk´ün bayrağı çekildiği yerden asla ve asla geriye inmez. O nedenle Mehmetçiğimizin onurunu kıracak, moralini bozacak hiçbir karara asla imza atmayız. Türkiye Değişim Partisi olarak parlamentonun almış olduğu Libya´daki Mehmetçiğimizin görev süresinin uzatılmasını doğru buluyoruz." (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-06-22 15:33:28

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