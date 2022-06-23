Kırşehir Belediye Spor'da Sinan Özdoğan dönemi

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2. Ligde mücadele eden Kırşehir Belediye Spor takımı, yeni sezon öncesi yerli teknik direktör ile anlaşma sağladı.

Yeşil Beyazlı takımın tesislerinde yapılan törende konuşan Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun, memleketin takımına memleketin hocasını aldıklarını söyledi. Torun, açıklamasında; "Takımımız teknik direktörlük için Sinan Özdoğan ile anlaştı. Özdoğan geçtiğimiz sezon kaleci antrenörlüğü görevini üstlenmekteydi. Kaleci Antrenörü olarak da Murat Sarı ile anlaşmaya varıldı" dedi.

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