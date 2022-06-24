KAEÜ Türk Patent ve Marka Kurumundan ’Marka Belgesi' aldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru sonucu marka belgesini aldı.



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi ile kurum ve kuruluşlara model olan KAEÜ başarıyla sürdürdüğü kalite yolculuğuna devam ediyor. Üniversitenin marka tescili amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvurunun kabul edilmesiyle sistemin, ’’Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi’’ adıyla anılmasına karar verildi. TÜRKPATENT Kurumunun yaptığı açıklamaya göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünün marka sahibi olduğu vurgulanarak geliştirilen kalite sisteminin ’’Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi’’ markası adıyla 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu içerisinde 10 yıl süreyle tescil edildiği bilgisi verildi.



Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Kalite Yönetim Sisteminin marka tescilinin yapılmasının sonrası açıklamalarda bulunan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalitenin üniversitenin temel politikası olduğunu ve geliştirilen politikayı akademide bir düşünce devrimi olarak gördüklerini söyledi. Karakaya, "Marka tescilinin yapılması bunu daha da yaygınlaştıracak ve yükseköğretime başka bir bakış açısı kazandıracak. Ahilik değerinde bir sistem geliştirdiğimize inanıyoruz, çünkü bu sistemin temelinde insan var, öz eleştiri var, kendini geri dönüşlere göre sürekli yenileme var. Bu da Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemine bir dinamizm katıyor, iş akışı verilerine ise bir güvence adeta bir sigorta görevi veriyor. Biz bu sistemi bir denetim değil yönetim felsefesi olarak görüyoruz ve sürekli iyileştirmelerle hep ileriye giden bir model olarak bakıyoruz. Dünü, bugünü, geleceği özünde taşıyan sürekliliğe işaret eden bir modeli oluşturmanın ve bunun marka tescilinin onaylanmasının gurunu yaşıyoruz" dedi.

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