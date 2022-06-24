Üniversite Projeleri sonuç verdi ‘Tarla Günü’ etkinliği düzenlendi Prof. Dr Vatan Karakaya: “Kırşehir’de çiftçilikle üretim döngüsüne bilgiyi güç olarak kattık’’

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından geliştirilen projelerle Kırşehir’in Kaman ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi ile tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, tarım alanında yürüttüğü kaba yem projesiyle Kırşehir çiftçisine katkı vermeye devam ediyor. Kaman ilçesi Aydınlar Köyü’nde düzenlenen ‘Tarla Günü’ etkinliğine Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan ile ilçe protokolü ve çiftçiler katıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan KAEÜ Rektörü Vatan Karakaya, üretim döngüsüne bilgiyi güç olarak kattıklarını söyledi. Rektör Karakaya; "YÖK’ün ihtisaslaşma ve bölgesel kalkınmayı önceleyen çağrısından sonra 'Kırşehir için ne yapabiliriz' diye kendimize sorduğumuzda karşımıza çıkan şey ilimizde çiftçilikle üretim döngüsünün yaygın olduğuydu. Bu döngüye bilgiyi katmamız danışmanlık yapmamız gerektiğine karar verdik. Projelerimizden birisi de kaba yemdi. Neden kaba yem? Çünkü burası tarım kenti işin içine bilgi girdiğinde daha nitelikli üretim, daha fazla kazanç ve sonuç olarak daha müreffeh bir hayatı öngördüğümüz için bu projeyi tasarladık" dedi.

Kaba Yem Projesinde çiftçi ile birlikte çalışıldığını belirten Prof. Dr. Karakaya; “Yeni üretim çeşidi için çiftçilerle beraber çalıştık. Pazar problemi de bir sorundu. Başlarda bu noktada 200 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip çiftçilerimizle çalıştık çünkü üretirken tüketmeliydik. Kampüs üniversitesi hiç olmadık, bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma projesiyle iyiden iyiye bölgenin kalkınması adına çalışmalar yaptık. Seracılıkta da iddialıyız. Jeotermal seracılıkta yaptığımız ArGe çalışmalarıyla alt yapımız hazır, yatırımcılarımızı bekliyoruz. İleri sera teknolojilerine geçtiğimiz zaman bu bölge Antalya’ya göre hem nüfus hem lojistik anlamda daha avantajlı, inanıyorum ki Kırşehir 10 yıla kalmadan seracılıkta Antalya ile rekabet edebilir düzeye gelecek. Anadolu anaç domatesini çalışıyoruz, maliyeti düşüren yeni yetiştirme ortamları hazırlıyoruz, dışarıdan 3 dolara getirilen ürünü biz 1 dolara mal ediyoruz, üstelik 10 yıl kullanabiliyoruz. Yeni bir projemizin müjdesini buradan veriyoruz. Kırşehir’in iklim haritasını 12 farklı bölge olarak çıkardık. Böylelikle hangi ürün ya da hangi ceviz türü hangi bölgeye ekilmesi gerekir otomasyon sistemiyle belirlenecek. Kırşehir olarak Jeotermalde sağlık turizminde de potansiyelimiz çok fazla. Şuan ki 150 yataklı jeotermal fizik tedavi hastanemiz ne Ankara’da var ne Kayseri’de. Şifalı sularımızla ihtiyacın çok olduğu bu alanı da dolduracağız" diye konuştu.

Kaman ilçesinde düzenlenen program üniversite öğretim elemanlarının teknik bilgilendirme yapmasıyla sona erdi.

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