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Milli Yol Partisi GİK Üyesi Göçmen: "Altılı masanın milleti yaşadığı kaostan kurtaracak projesinin olmadığını görüyorum"

İHA

Milli Yol Partisi GİK Üyesi Göçmen: "Altılı masanın milleti yaşadığı kaostan kurtaracak projesinin olmadığını görüyorum"

Milli Yol Partisi GİK Üyesi ve Kırşehir İl Başkanı Şevket Göçmen, Millet İttifakı tarafından oluşturulan altılı masanın milleti yaşadığı kaos durumundan kurtaracak projesinin olmadığını söyledi.
İl Başkanı ve GİK Üyesi Göçmen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı'na bakıldığında 6 siyasi parti genel başkanının ülkede kaos varsa o kaostan milleti kurtarmak için bir projelerinin olmadığını sadece iktidarın cumhurbaşkanını devirip kendilerinin gelmek istediğini görmekteyim" dedi.
Göçmen açıklamasının devamında, "Siyaset içerisinde ittifaklar yapılabilir. Seçim süreçlerinde ittifaklar kurulabilir. Şimdiden bazı siyasi partilerin misyon ve vizyonlarının kalmadığını artık görmekteyiz. Milli Yol Partisi olarak cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağız. Bizler, halkın karşısında olan siyasi düşüncelerin ve kutuplaşmaların karşısındayız" diye konuştu.
Kırşehir'de, devlet hastanesinde randevu sırası bulamayan vatandaşın fahiş fiyatla özel hastanelere yönlendirildiğini iddia eden Göçmen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Devlet hastanesinde doktor sıkıntısı ile birlikte birçok problem yaşanmakta, giderilemeyen atamalar ve doktorların gelmeyişleri sorunları ayyuka çıktı. Uzman hekimler artık Kırşehir'den gidiyor. Hastaneye giden insanlar, acil servis tarafından dahi girdiklerinde saatlerce sıra bekliyor olmaları, doktorların ise tecrübe sahibi olmamaları, hastaların sorunlarına çözüm üretilmeden direk polikliniklere yönlendirmeleri halkı da zor durumda bırakmakta. Hastalar, ya il dışına ya da özel hastanelere gitmek zorunda bırakılmışlar. Özel hastanelerde tahliller hariç 250300 TL ödeme istenmesi ve farklı tahlillerle 23 bin TL gibi rakamlarla karşılaşmasına yol açıyor. İvedilikle devlet hastanelerine atama yapılması ve vatandaşın bu külfetten kurtarılması gerekmekte."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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