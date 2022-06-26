Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis'te 1993 yılında şehit olan Piyade Çavuş Turgut İlhanbey'in vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin annesi Perdane İlhanbey',m cenaze namazına Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcü ve şehidin ailesi katıldı. Şehit İlhanbey'in annesi Perdane İlanbey (94), Ali Çam caminde kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak Bağbaşı Mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.