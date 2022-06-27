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Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk: “Esnaf, yetiştirecek çırak bulamıyor”

İHA

Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk: “Esnaf, yetiştirecek çırak bulamıyor”

Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, çoğu meslek dalında çırak bulunamadığını ifade ederek eğitim sistemine mesleki eğitimin de dâhil edilmesi gerektiğini belirtti.
KESOB Başkanı Öztürk yaptığı açıklamada; “Eskiden çocuklar, küçük yaşta bir ustanın yanına çırak olarak verilir iş öğrenmesi sağlanırdı. Eğitim ve öğretimin 12 yılda zorunlu tutulması yıllardır süregelen çıraklık ve kalfalık öğretisini bitirdi. Çocuklar liseyi bitirdiği yaşta iş öğrenme kabiliyetlerini de bitirmiş oluyorlar. Ustanın çekirdekten yetişmesi gerekir ancak mesleki eğitim merkezleri dışında iş eğitimi alan çocuklarımız kalmadı. Oto tamircilerde, berberlerde, terzilerde, elektrikçilerde ve birçok iş kolunda yetiştirilecek eleman bulunamıyor” dedi.
Çırak yetiştirilmemesi sorunu ile birlikte çoğu mesleğin yakın zamanda yok olacağını aktaran Öztürk; "10 yıl sonra çırak yetişmezse meslek kaybolur. İlerleyen yıllarda kalifiye eleman bulmak zorlaşır. Şuan esnaflarımız bunun eksikliğini yaşıyor. Genel başkanlarımız öncülüğünde hayata geçirmek istediğimiz projelerimiz var. Öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan esnafların yanında çıraklık ve kalfalık yaparak altın bilezik sahibi olmalarını istiyoruz. Milli eğitim ile ortak paydada buluşarak çocuklarımızın hem akademik eğitim almalarını hem de mesleki eğitim sahibi olmalarını amaçlıyoruz” diye konuştu.

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