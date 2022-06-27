Koluna yapışan keneyi dikiş ipiyle çıkardı

Kırşehir'in merkeze bağlı Sıdıklı Ekizağıl köyünde bir vatandaş, koluna yapışan keneyi arkadaşının yardımıyla dikiş ipiyle çıkardı.

Sıdıklı Ekizağıl köyünde ikamet eden Hacı Solak'ın koluna kene yapıştı. Keneyi fark eden Solak, arkadaşı Ümit Güreş'ten destek istedi. Güreş ise aldığı dikiş ipi ile arkadaşının koluna yapışan keneyi çıkardı.

Kenenin Hacı Solak'ın kolundan dikiş ipi ile çıkarılması ise sosyal medyada gündem oldu. Solak, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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