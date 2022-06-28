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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Ünsal, "Belediye, Hükümet Konağı yapımına engel oldu"

İHA

AK Partili Ünsal, "Belediye, Hükümet Konağı yapımına engel oldu"

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, belediyenin hükümet konağı yapımına engel olduğunu söyledi.
Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Ünsal, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Burada konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, "Hükümet Konağı'nın inşaatı Kırşehir Belediyesi iki defa mühürledi. Kaba inşaatın tamamlanmasına müsaade etmedi. Oranın üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Uzamasının sebebi CHP'li Belediyesi. Yürütme Kurulunda yapılan revizyon her zaman iyidir. Yönetimimizde değişiklikler oldu. Bizler verilen görevler karşısında boynumuz kıldan incedir” dedi.
AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, MKYK üyeleriyle gerçekleşen toplantıda eşiyle birlikte çekilen fotoğrafının yanlış yönlere çekildiğini söyleyerek, "MKYK toplantısında arkadaşlarımızdan birisi başkanım eşinle hiç fotoğrafını göremedik dedi. Bende ailemi siyasete hiç ilişkilendirmedim. O zaman sizin fotoğrafınızı ben çekmek isterim diyerek fotoğrafımızı çekti. Bende sosyal medyamda paylaştım. Bunu bazı kişiler çok farklı yönlere çekerek kullanmak istediler. Konuyu tamamen çarptırmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.
Saha çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Seher Ünsal, "Biz aslında boş gezmiyoruz. Vatandaşlarımızın, esnafımızın, çiftçilerimizin taleplerini alıp ilgili yerlere iletiyoruz. Saha çalışmalarımızı raporluyoruz. Cumhurbaşkanımızı hanımefendi ile birlikte Ahilik kutlamalarına davet ettik. Bu yıl Ahilik kutlamaları daha farklı olacak. Ahiliği sizlerin de desteği ile dünya markası haline getireceğiz. Şehrimizi ülkemizde örnek bir şehir haline getireceğiz. Erdemli şehir: Kırşehir” şeklinde konuştu.

"AK Parti belediyeyi yeniden alacak"
Başkan Ünsal, yarın olacak gibi seçimlere hazır olduklarını ve Kırşehir belediyesini yeniden alacaklarını dile getirerek, "Belediyeyi tekrar alacağız. Uyumak, yorulmak, hafta sonu dilenmek ve of demek yok. Benim memleket diye, Kırşehir diye bir sevdam var. Cumhurbaşkanımızın omzuma yüklediği büyük bir sorumluluk var. Ahilier diyarı Kırşehir’i bana emanet etti. Bende emanete layıkıyla sahip çıkmak için gecemi gündüzüme katıyorum. Gerçekten çok beceriksiz bir belediyemiz var. 3 yıl oldu. Hani henüz bir şey göremedik. Nerede verilen sözler, edilen yeminler. Hangi proje gerçekleşti. Yapamıyorlar. Beceremiyorlar. Boşu boşuna 3 yılımızı çaldılar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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