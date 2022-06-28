Kırşehir'den sel bölgesine 13 AFAD gönüllüsü hareket etti

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Kırşehir'den mevsimsel yağışların bulunduğu ve sel felaketinin yaşandığı batı Karadeniz bölgesine 13 AFAD gönüllüsü hareket etti.

Batı Karadeniz bölgesinde, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle oluşan yaraları sarmak amacıyla yürütülen çalışmalarda görev almak üzere 2 AFAD ekibi ve 13 AFAD gönüllüsü Kastamonu ve Bartın illerine hareket etti.

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