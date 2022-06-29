Belediye ekipleri su borusunu patlattı, onarmak için saatlerce uğraştı

Kırşehir Belediyesi Sular İdaresinde görevli ekipler, çalışma yaptığı alanda su borusunu patlattı. Suyun yüksekliği apartman boyuna ulaşırken, insanlar ıslanmamak için büyük çaba sarf etti.
Ahi Evran Mahallesi'nde çalışma yürüten belediye ekipleri, çalışmanın yürütüldüğü alanda su borusunu patlattı. Su borusunun patlamasıyla birlikte basınçlı su metrelerce yükseldi. Patlağın meydana geldiği alanda insanlar ıslanmamak için çaba gösterdi.
Patlattıkları su borusunu kapatmak için ise belediye görevlileri uzun süre çalıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.