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Kırşehir'in LGS birincisi başarısını kitap okumaya ve deneme sınavlarına borçlu LGS Türkiye Birincisi Zeynep Ece Başar: "İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmek istiyorum"

İHA

Liselere Giriş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Kırşehir'in tek Türkiye birincisi Zeynep Ece Başar, başarısının sırrının kitap okumak ve deneme sınavı çözmek olduğunu söyledi.

Kırşehir'in LGS birincisi başarısını kitap okumaya ve deneme sınavlarına borçlu LGS Türkiye Birincisi Zeynep Ece Başar: "İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmek istiyorum"

Liselere Giriş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Kırşehir'in tek Türkiye birincisi Zeynep Ece Başar, başarısının sırrının kitap okumak ve deneme sınavı çözmek olduğunu söyledi.
İl Valisi Hüdayar Mete Buhara tarafından makamda ağırlanan ve ödüllendirilen Kırşehir Cacabey Ortaokulu 8. sınıfı öğrencisi Zeynep Ece Başar; yaşadığı mutluluğu; "Cacabey Ortaokulu öğrencisiydim. LGS'de 500 tam puan aldım. Bu süreçte, öğretmenlerimin ailemin ve Cacabey Ortaokulu yönetiminin desteklerini gördüm. Açıklanan sınav sonuçları sonrasında da hedefim İstanbul Erkek Lisesi, sonrasında da iyi bir üniversite hedefliyorum. Başarımda kitap okumam çok etkili oldu. Öğretmenlerimin üzerimde çok emeği var. Yılmadan çalıştım" dedi. Yazılı bir programa bağlı kalmadan başarının geldiğini anlatan Başar, "Benim yazılı bir programım yoktu. Eve gitmeden okulda neler yapabileceğimi kafamda planlıyordum. Evde de bu plan üzerinde ders çalışıyordum" diye konuştu. Türkiye genelinde ilk yüze giren Kırşehir'in ise tek derece sahibi olan Zeynep Ece Başar; "Çok mutluyum. Her insan bu durumda mutlu olurdu. Tam puan almak ayrıcalıklı ve güzel bir duygu. Çok mutluyum. Arkadaşlarım sınav sonrası aradı, çok fazla arayan ve tebrik eden var. Onlar da sevinip ve mutlu olmuşlar. Ben sınavda da özel bir program uygulamadım. Deneme sınavlarını nasıl çözüyorsam sınavda da öyle çözdüm" ifadelerini kullandı.
Zeynep Ece'nin öğretmen olan annesi Sibel Başar da kızının başarısının kendilerini mutlu ettiğini ve diğer çocuklardan farklı bir program uygulamadıklarını ifade ederek; "Çok gurur verici bir durum. Kırşehir'den tek birinci olarak çıkması da ayrı bir gurur. Öğretmen olmamın elbette katkısı oldu. Öğrencilerime nasıl rehberlik yaptıysam kızıma da aynı rehberliği yaptım. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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