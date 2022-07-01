Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 6 kişi için sınır dışı kararı verildi.
Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalanmış, şahıslar emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmişti. N.W., C.M.C.V., O.R.M.M., A.J.S.S., A.J.H.H., A.M.W., O.H.S.S. adlı kişilerden C.M.C.V., tutuklanarak ETipi cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.