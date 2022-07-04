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Kırşehirli Zanaatkar, meslek öğretmek için davette bulundu Ahşap Oyma Zanaatkarı Sinan Yıldırım: "Ahşap oyma ile ülke değerlerini de tasarlayacağız"

İHA

Kırşehir'de, Ahi Külliyesi alanında hükümetin destekleriyle açılan ve belediye ortaklığında işletilen zanaatkarlar çarşısında ahşap oyma sanatıyla ilgili çalışma yürüten esnaf, karşılıksız eğitim davetinde bulundu.

Kırşehirli Zanaatkar, meslek öğretmek için davette bulundu Ahşap Oyma Zanaatkarı Sinan Yıldırım: "Ahşap oyma ile ülke değerlerini de tasarlayacağız"

Kırşehir'de, Ahi Külliyesi alanında hükümetin destekleriyle açılan ve belediye ortaklığında işletilen zanaatkarlar çarşısında ahşap oyma sanatıyla ilgili çalışma yürüten esnaf, karşılıksız eğitim davetinde bulundu.
Yok olmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatıldığı çarşıda ahşap oyma sanatıyla ilgilenen esnaf Sinan Yıldırım, yok olmaya yüz tutmuş zanaatının karşılıksız eğitimini vermeye hazır olduklarını söyledi. Yıldırım; "Ahi Külliyesi alanında belediye ve hükümetin destekleriyle açılan zanaatkarlar çarşısında sanatımı icra ediyorum. Şimdilik sadece Kırşehir yöresine ait eserler üretimi yapıyorum. Yaptığım ürünler şehrin tanıtımı noktasında öncü olmakta" dedi. Ürünlerini ahşap üzerine oyma şeklinde tasarlayıp işleyen Yıldırım; "Ahşaptan ürünleri tasarlıyorum. İlerleyen dönemler için ülkemizin bir çok şehrinde bulunan sembol değerler üzerine tasarımlar yapacağım. Edirne Selimiye Cami, İstanbul Ayasofya, Nevşehir Kapadokya bölgesi simgesi olan peri bacaları ve balonlar tasarlanacak. Çalışmalarımız başladı. Çarşımızda şehrimizi ve ülkemizin farklı değerlerini tanıtma gayretinde olacağım" diye konuştu. Mesleğini öğrenmek isteyenlere karşılıksız davette bulunan Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Mesleğimin karşılıksız eğitimini vereceğim. Yeter ki yürüttüğüm meslek kaybolmaya yüz tutmasın. Zanaatkarlar çarşısında bulunan bir çok arkadaşımız da aynı düşünce içerisinde inşallah yeni temsilcilerle mesleğim son noktasına dek devam eder."

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