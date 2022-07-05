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Kırşehir'de 'Mesleki ve Teknik Eğitim' Protokolü imzalandı

İHA

Kırşehir'de 'Mesleki ve Teknik Eğitim' Protokolü imzalandı

Tarım Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim' protokolü Kırşehir il müdürlerince basın toplantısında kamuoyuna anlatıldı.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, "Ülkemiz ve dünya pandemi sürecinden geçti. Pandemi sonrası ile Rusya ve Ukrayna savaşı başladı. Yaşanan olaylar bizlere gıdanın dünya üzerinde vazgeçilemez olduğunu gösterdi. Gıda üretimiyle üljkeklerin kendi ihtiyaçlarını karşılaması ön plana çıktı" dedi. İmzalanan protokolün ve tarım liselerinde nasıl bir işleyiş olacağının anlatıldığı protokolde iki bakanlığın da işleyiş noktasında kendi mevzuatlarını uygulayacağı aktarıldı. Toplantıda konuşan Tarım Orman İl Müdürü Duran seçen ise , gençlerin iki bakanlık arasında imzalanan protokolle tarıma yönlendirileceğini ifade etti. İl Müdürü Seçen, açıklamasında, "Gençlerin nitelikli iş gücüyle istihdamlarını önemsiyoruz. Hayatın merkezinde tarım tarımın merkezinde ise gençler var. Kırşehir'de var olan Tarım Meslek Lisesinde, farklı alanlarda yenilemeler ve çeşit geliştirilmesi noktasında destekleyeceğiz. Teorik ve pratikte gençler desteklenecek ve gençler istihdam edilecekler" diye konuştu.

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