Kırşehir'de polisten 'Pitbull' operasyonu

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir'de polis ekipleri ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Pitbull cinsi köpeklere yönelik operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, İ.B.'nin yasaklı Pitbull cinsi köpek besleyip çoğalttığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Organize Sanayi bölgesinde yapılan operasyonda, polis barınak olarak kullanıldığı belirlenen bölgede 4 yasaklı Pitbull cinsi köpeği aldı.

Şüpheli İ.B. hakkında adli işlem yapılırken, köpekler de hayvan barınağına teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.