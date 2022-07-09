Kırşehirliler Ahi Külliyesinde Bayramlaştı

Kırşehir'de, Kurban Bayramı dolayısıyla tarihi Ahi Evranı Veli Külliyesi'nde düzenlenen programda vatandaşlar devlet protokolü ile bayramlaştı.
Kurban Bayramı dolayısıyla tarihi Ahi Evranı Veli Külliyesi'nde düzenlenen programda; vatandaşlar ve il protokolü bayram namazı sonrası bayramlaştı. Ahi Evranı Veli Külliyesi ve bahçesini dolduran vatandaşlar, İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın vaazının ardından Ahi Evran Külliyesi bahçesinde saf tuttu. Vatandaşlara namaz sonrası çikolata ikramında bulunuldu.
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ise Ahmet Tozlukluğu Şehitliğinin ardından sevgi evleri, huzurevi, ziyaretlerinde bulundu. Sonrasında ise Vali Buhara, görevde olan polis memurları, 112 istasyonu, jandarma karakolunda görevli askerlerle bayramlaştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.