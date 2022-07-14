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MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "15 Temmuz'u unutturmayacağız"

İHA

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "15 Temmuz'u unutturmayacağız"

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, MÜSİAD'ın o kara günü unutturmayacağını söyledi.
Öz, "Kahraman ordumuza sızan bir avuç FETÖ haininin başlattığı 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı; 7'den 70'e kadını erkeği, yaşlısı genciyle tek yürek olduk. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Aziz Milletimiz yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canı pahasına engelleyerek ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır" dedi.
Akıl ve kalplerini teslim edenlere karşı Türk Milletinin demokrasi dersi verdiğini aktaran Öz, "Akıllarını ve kalplerini başkalarına teslim etmiş hainler; Vatan, Millet, Devlet ve Bayrak sevdalısı Yüce Türk Milleti’nin, bedenini bombalara ve kurşunlara siper ederek sergilediği destansı duruş karşısında hezimete uğramış ve Necip Milletimiz bu şerefli ve vakur duruşuyla bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Tüm hain odaklar şunu iyi bilmelidir ki; devletimize, ay yıldızlı bayrağımıza, milletimize, milli irade ve demokrasimize hainlik edenler, karşılarında her daim güçlü Türk Milletini bulacaklardır. FETÖ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele son terörist yok edilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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