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Vali, Hüdayar Mete Buhara, "Milletimizin kahraman evlatları o karanlık gecede duruşlarıyla tarih yazdı"

İHA

Vali, Hüdayar Mete Buhara, "Milletimizin kahraman evlatları o karanlık gecede duruşlarıyla tarih yazdı"

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, vatandaşın 15 Temmuzun karanlık gecesinde, vatanseverlikleriyle, milli iradeye bağlılıklarıyla, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdığını söyledi.
Vali Buhara açıklamasında; "Milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı darbecilere bırakmamıştır. Milletimiz, emniyet teşkilatımızın mensuplarıyla ve darbecilere karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla el ele vererek, bu darbe girişimine karşı tarihî bir duruş sergilemiştir. Türk Milleti, 15 Temmuz gecesi tıpkı Çanakkale Savaşında, İstiklal Harbinde olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini bir avuç hain darbeciye çiğnetmemiştir" dedi.
15 Temmuz ruhunu idrak etmek ve yaşatmanın da önemine dikkat çeken Vali Buhara; "Bize düşen görev 15 Temmuz ruhunu idrak etmek ve yaşatmaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Rabbim böylesine bir kara geceyi ülkemize bir daha yaşatmasın; Birlik ve beraberliğimizi daim etsin diyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kurtuluş savaşımızın milli mücadele kahramanlarını, 15 Temmuz şehitlerimiz dahil bu toprakları vatan yapan bütün şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yâd ediyorum. Hayatta olan Gazilerimize şükranlarımızla birlikte sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" şeklinde konuştu.

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