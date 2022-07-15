Kırşehirliler, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Cacabey Meydanı'nı doldurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehirliler, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Cacabey Meydanı'nı doldurdu

İHA

Kırşehirliler, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Cacabey Meydanı'nı doldurdu

Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümü nedeniyle Kırşehir Valiliği önünde toplanan yüzlerce kişi Cacabey Meydanı'nı doldurdu.

Sabah erken saatlerde başlayan anma etkinlikleri 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerinin ziyaret edilmesi ve camilerde okutulan mevlitlerle başladı. Etkinlikler Kırşehir Valiliği önünden Cacabey Meydanı'na kadar yürüyen yüzlerce kişi, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Meydanda düzenlenen programa Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Metin İlhan, İl Başkanı Baran Genç ve CHP yönetiminin katılmaması gözlerden kaçmazken, programda konuşan AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Türk milletinin her zaman kahramanlıklarla anıldığını ve destanlardan birine de 15 Temmuz gecesini eklediğini belirtti.

"Hainler, cezasını çekiyor, çekmeye devam edecek"
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, FETÖ Terör Örgütü mensuplarının umarsızca milli iradeye saldırdığını söyledi. Vali Buhara, "FETÖ mensupları TBMM'mize devletin askeri ve güvenlik yerleşkelerine kamu kurumları ve meydanlarda olan vatandaşlarımıza silahlarını doğrultmuş tereddütsüzce ateş etmişlerdir. O gece sivil vatandaşlarımız başta olmak üzere asker ve polisimizle birlikte toplan 251 vatan evladı şehit düşmüştür. Darbeyi organize edenlerin bunlara maddi destek sağlayanların kamu kurumlarımıza sızarak ülkemiz aleyhine sinsice faaliyet yürüten Fettullahçı Terör Örgütü mensuplarının tüm unsurlarıyla bertaraf edilmesi için devletimiz gerekli çalışmaları yapmış yapmaya devam edecektir" dedi.

"Kırşehirliler, 6 yıl önce de şimdi de aynı coşkuyla meydanda"
Kırşehirlilerin hain darbe kalkışmasının yaşandığı 2016 yılında da devletleri ve vatanları için aynı coşku ve heyecanla meydanları doldurduğunu anlatan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise açıklamasında, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde meydanlardayız. 6 yıl önce olduğu gibi bu günde milletimizle birlikte Kırşehir'de birlikte meydanları doldurduk. Milletin iradesi üzerinde bir irade olmadığını ülke genelinde olduğu gibi Kırşehir'de de ispatladık. Allah; birlik, beraberlik ve dirliğimizi bozmasın. Vatan, millet, bayrak uğruna Türkiye uğruna ve Türkiye aşkına biriz beraberiz" ifadelerini kullandı.

Program, mehteran ekibi gösterisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinlenmesi, sancak koşusu ödül töreni ve kahramanlık şiirlerinin okunması ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali, Hüdayar Mete Buhara, "Milletimizin kahraman evlatları o karanlık gecede duruşlarıyla tarih yazdı"
YEREL HABERLER Vali, Hüdayar Mete Buhara, "Milletimizin kahraman ...
Kırşehirli Besici: "Vatandaş, kurbanlık fiyatına tatile gitti"
YEREL HABERLER Kırşehirli Besici: "Vatandaş, kurbanlık fiyatına ...
MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "15 Temmuz'u unutturmayacağız"
YEREL HABERLER MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "15 Temmuz'u ...
Afet mağdurlarının hesaplarına 5 Milyon TL geçti AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal: "Hükümetimiz üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi"
YEREL HABERLER Afet mağdurlarının hesaplarına 5 Milyon TL geçti AK ...
Sokak sanatçıları hem eğlendi hem eğlendirdi
YEREL HABERLER Sokak sanatçıları hem eğlendi hem eğlendirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.