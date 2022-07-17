Bulduğu 50 kiloluk taşı incelenmesi için üniversiteye gönderdi Taner Ünsal: “Bulduğum taşın değerli maden içerikleri ile dolu olduğunu düşünüyorum”

– Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı Babur köyünde 50 kiloluk bir taş bulan Taner Ünsal, içinde çeşitli madenlerin olduğunu düşündüğü taşı incelenmesi için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderdi.

Taner Ünsal, farklı bileşenler içerdiğini düşündüğü taşı köy arazisinde bulduğunu söyledi. Ünsal, “Önce taş diye düşündüm fakat biraz inceledikten sonra taşta değişiklik olduğunu gördüm. Taş olarak düşündüğüm şey yaklaşık 50 kilogram civarında” dedi.

Taş üzerinde inceleme yaptığını ve taşın bir bölümünü kırdığını söyleyen Ünsal, “Kırılan bölümün yaptığım internet araştırmalarına göre maden olduğunu düşünüyorum. Taş üzerinde her çeşit metal var, mıknatıs da tutuyor. Taş üzerinde alüminyum, bakır, demir, çinko karışımları olduğunu da düşünmekteyim” diye konuştu.

Bulduğu taşın araştırılmasını isteyen Ünsal, taşı incelenmek üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderdi.

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