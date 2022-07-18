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Dedikodu yüzünden ablasını öldüren zanlı: ‘Pişmanım’ Ablasını öldüren şahıs tutuklandı

İHA

Dedikodu yüzünden ablasını öldüren zanlı: ‘Pişmanım’ Ablasını öldüren şahıs tutuklandı

– Kırşehir’in Mucur ilçesinde ablasını öldüren şahıs tutuklandı. Dedikodu yüzünden çıkan tartışmada abla katili olan zanlı 'pişman mısın’ sorusuna ‘Evet’ dedi.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde hakkında dedikodu yapıldığı gerekçesiyle tartıştığı ve tabancayla vurarak öldürdüğü ablası Fatma Ö.'nün cenaze namazı kılınırken cinayet zanlısı G.Ö. de çıkarıldığı Mucur Adliyesinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Kırşehir ETipi cezaevine gönderildi. Ablası hakkında çok fazla dedikodu yapıldığını öne süren G.Ö. (34) ifadesinde kardeşinin İstanbul’da evli olduğunu boşandıktan sonra Mucur ilçesine yerleştiğini ve hakkındaki dedikodulardan kaynaklı cinnet geçirdiğini söyledi.

Olay
G.Ö. (34), kız kardeşi Fatma Ö. (38) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla Fatma Ö.'yü öldüren G.Ö., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

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