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Aynı evde yaşadığı eski eşini öldüren sanığa, müebbet hapis

DHA

Aynı evde yaşadığı eski eşini öldüren sanığa, müebbet hapis


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA) KIRŞEHİR'de anlaşmalı boşanıp, aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle öldüren Nihat Çakır (47), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 21 Ocak 2020'de yaşandı. Kereste işiyle uğraşan Nihat Çakır ile eşi Alev Ergin, yaklaşık 1 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı ancak aynı evde yaşamaya devam etti. Çakır, olay günü tartıştığı 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i, pompalı tüfekle çocuklarının gözü önünde ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Nihat Çakır, polisin çalışması sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Nihat Çakır, polisteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Çakır, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çakır hakkında `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
'TÜFEK BİR ANDA ATEŞ ALDI'
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada sanık Çakır ile hayatını kaybeden Alev Ergin´in yakınları hazır bulundu. Çakır, mahkemede Ergin'in başkaları ile mesajlaştığını öne sürerek, "Olay günü çocuklarımız dışarıda oyun oynuyordu. Biz de Alev ile sohbet ediyorduk. Alev sürekli telefonla uğraşıyordu. Sosyal medyada birileriyle mesajlaştığını gördüm. `Sen kiminle konuşuyorsun´ dediğimde 'Varacağım herifle yazışıyordum. Onu buraya getireceğim' dedi. Ben de `Allah seni bildiği gibi yapsın´ diyerek odadan uzaklaşmak istedim. Bir baktım Alev elinde bıçakla bana saldırmaya başladı. `Beni mi öldüreceksin?´ dedim. Alev beni itekleyince kanepenin altında bulunan tüfeğin yanına düştüm. Tüfeğin namlusunu Alev´in omzuna yaslayarak, uzaklaştırmak istedim. Tüfek bir anda ateş aldı. Kaç el ateş aldı bilmiyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti sanık Çakır´a `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası verdi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-07-20 13:09:50

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