Kırşehir Belediyespor´un ismi ve logosu değişti



Fahrettin TOKER / KIRŞEHİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor´un ismi ve logosu değişerek, Kırşehir Futbol Kulübü olarak tescillendi.

Kırşehir Belediyespor´un yeni isim ve logosu Güneykent Tesisleri´nde yapılan genel kurulda kabul edildi. Kırşehir Futbol Kulubü olarak belirlenen yeni isim genel kurulun aldığı karar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderildi. Genel kurulda açıklamalarda bulunan Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, "Takımın başına ilk geldiğimizde söylediğimiz gibi ismini ve logosunu değiştirdik. Yeni ismiyle inşallah güzel başarılar elde ederiz. Alınan kararıda TFF´ye gönderdik. Bu sezondan oldukça umutluyuz" diye konuştu. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-07-20 20:43:23



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