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Ahi Kenti Kırşehir'de 'Gurbetçi' yoğunluğu Esnafa gurbetçi dopingi

İHA

Ahi Kenti Kırşehir'de 'Gurbetçi' yoğunluğu Esnafa gurbetçi dopingi

Kırşehir'de Ahi esnafı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte 'Gurbetçi' yoğunluğu yaşıyor.
Ahilik teşkilatlanmasının baş şehri olan şehirde esnaflar; gurbetçi vatandaşların gelmesiyle birlikte durgunluğun yerini iş yoğunluğuna bıraktığını ve gurbetçilerin yaptıkları alışverişle birlikte şehir ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.
Her sektörden esnafa can suyu olan gurbetçiler, şehirde de Terme, Ankara ve Lise Caddesi üzerinde yoğunluğun oluşmasına neden oluyor. Oto alım satımı ile yıkama işleri yapan Mert Öz adlı esnaf piyasanın gurbetçi yoğunluğu ile açıldığını söyledi. Öz; "Gurbetçinin gelmesiyle birlikte işlerimizde toparlanma oldu. Günlük 1012 araç çıkarırken gurbetçi yoğunluğu ile birlikte ortalama 1520 araç çıkışı yapıyorum. Sadece Kırşehir değil araç alımına gittiğim farklı illerde de yoğunluk var" dedi. Şehrin en işlek caddesi olan Terme Caddesi üzerinde Züccaciye işleri yapan Cengiz Gül ise ise gurbetçilerin esnafa ciddi oranda katkısının olduğunu belirtti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gurbetçilerin şehre katkı sunduğunu ifade eden berber Ercan Güçlü de; "İki, üç aylık gurbetçi yoğunluğu sürecek. Elbette şehre her alanda katkı sunuyorlar. Bu katkı karşısında esnaflarımız da gurbetçilere karşı duyarlı olurlar ise daha iyi olur inancını taşıyorum" diye konuştu.

Gurbetçiler, çiçekçilerin de yüzünü güldürdü
Şehirde oluşan gurbetçi yoğunluğundan en çok etkilenen ve faydalanan sektör ise aynı zamanda düğün sezonu olarak bilinen aylarda gurbetçilerin yaptığı alışveriş ile çiçekçiler oldu. En yoğun sezonlarından birini geçiren çiçekçiler, insanların mutluluklarına ortak olurken, önceki yıllara nazaran durgunluğun olduğunu ama iş yoğunluğunun da artış gösterdiğini aktardı. İl genelinde tarihi özellikleri olan Ahi Çarşısı, Uzun Çarşı, Ünal Çarşısı gibi alanlarda yaşanan gurbetçi yoğunluğunun hissedildiği alanlar olarak ortaya çıkıyor.

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