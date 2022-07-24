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BBP 1. Olağanüstü Kırşehir İl Kongresi gerçekleştirildi

İHA

BBP 1. Olağanüstü Kırşehir İl Kongresi gerçekleştirildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Olağanüstü Kırşehir il kongresi yapıldı.
Kongreye BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç katıldı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki kongrede yaptığı konuşmada Tunç, RusyaUkrayna savaşında Ukrayna'nın ayakta kalmasında SİHA ve İHA'ların büyük katkılarının olduğunu söyledi. Türkiye'nin de yaşadığı dünyadaki ekonomik krizi eleştirenlerin IMF kapısı gösterdiğini vurgulayan Tunç, "Nasıl vatanseversiniz? Belediye başkanlarınız, genel başkanlarınız başta olmak üzere diğer ülkelerin büyükelçileriyle ne görüşüyorsunuz, ne anlaşıyor, ne konuşuyorsunuz, ne sözler veriyorsunuz?" diye sordu.
Konuşmaların ardından tek aday ile gidilen kongrede Mustafa Uslu, BBP Kırşehir İl Başkanlığı görevine seçildi.

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