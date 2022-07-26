Şehit aileleri Derneği Kaya: "TSK'nın terörler mücadelesi aralıksız sürecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit aileleri Derneği Kaya: "TSK'nın terörler mücadelesi aralıksız sürecek"

İHA

Şehit aileleri Derneği Kaya: "TSK'nın terörler mücadelesi aralıksız sürecek"

TSK tarafından yürütülen Pençe Yıldırım harekatında 1 asker ve güvenlik korucularının şehit olması sonrası açıklamada bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, terörle mücadelede şehit haberlerinin Türk Milletini yıldırmayacağını söyledi.
Kaya yaptığı açıklamada; "Ülkemizin birlik, beraberliği ve bölünmez bütünlüğü için yurt içinde ve yurt dışında PKK terör örgütüne karşı verilen mücadelede 25 Temmuz 2022 günü PençeYıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen hain, kalleş saldırı sonucu 1 kahraman askerimiz ve 4 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz Türk milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi.
"Terör saldırıları ne askeri nede milletimizi yıldıramayacak" diyen Kaya açıklamasında; "Yaklaşık 40 yıldır devam eden bu kalleş saldırılar milletimizi yıldıramadı, yıldıramayacaktır. Bu saldırılar her daim milletimizi diri ve uyanık tutacak. Hiç bir etnik köken ayırt etmeden birbirimize sımsıkı kenetleyecektir. Bu hain saldırıda da görüldüğü gibi yerel güvenlik güçleri yani güvenlik korucuları ile Türk Silahlı kuvvetleri personeli aynı emel uğruna mücadele ederken gözlerini kırpmadan şehadete yürümüşlerdir. Son terörist yok edilinceye kadarda bu mücadele devam edecektir. Yurdun dört bir yanında ve yurt dışında halen mücadeleye devam eden tüm güvenlik
kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Biz Gaziler olarak kalbimiz ve çoğu yarım kalan bedenimizle güvenlik kuvvetlerimizin yanında her daim emirlerine hazırız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi'nde Yasin Yücesan güven tazeledi
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi'nde Yasin Yücesan güven ...
Kırşehir'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otobüs yandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de seyir halindeyken motor kısmından alev ...
Vali Buhara, tarihi 'Uzun Çarşı' esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Buhara, tarihi 'Uzun Çarşı' esnafını ziyaret ...
BBP 1. Olağanüstü Kırşehir İl Kongresi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER BBP 1. Olağanüstü Kırşehir İl Kongresi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.