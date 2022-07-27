Yılmaz: "Alt ve üst yapı çalışmaları ile ilçe farklı bir görünüm alacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılmaz: "Alt ve üst yapı çalışmaları ile ilçe farklı bir görünüm alacak"

İHA

Yılmaz: "Alt ve üst yapı çalışmaları ile ilçe farklı bir görünüm alacak"

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçenin 5 mahallesinde; temiz su, yağmur suyu ve pis su giderlerinin yenileme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

7 mahalleden oluşan ve yaklaşık 2 ay önce başlanan alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilçe merkezinin farklı bir görünüme kavuşması beklenirken ilçe genelinde su, yağmur suyu ve pis su giderlerinde de yenileme çalışmaları sürdürülüyor. İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Mucur ilçesinde Millet Bahçesinin de hayat bulması için gece gündüz demeden çalışma yürüttüklerini ve ilçede 158 Milyon liralık alt yapı çalışmasının sürdürüldüğünü aktardı.
Yılmaz, "İlçe halkı yürütülen çalışmalar içerisinde zaman zaman rahatsızlık duyabilir. Fakat, ilçemizin görünümü ve geleceği adına ben nasıl çalışmalara katılıyor ve elimi hiç esirgemeden 'Taşın Altına' koyuyorsam ilçe halkımızdan da çalışmalar süreci boyunca aynı hassasiyeti bekliyorum" dedi.

"İlçe genelinde çalışmalar aksatılmadan sürüyor"
Yılmaz, "Mucur Belediyesinde 40 yıl önceden yapılmış olan pis su, temiz su ve yağmur suyu kanallarının eskimesinden kaynaklı sürekli arızalar meydana gelmekteydi. İçme suyunda ise kayıp ve kaçak yüzde 70 gibi bir rakama ulaşmıştı. Biz görevi devraldıktan sonra AK Parti belediyecilik anlayışını ortaya koyarak yaklaşık 158 milyon bedelli yenileme çalışmalarını başlattık. TOKİ konutları yapım işi ile de 253 konut 4 dükkan ve 1 cami yapım işi için belediye tarafından arsa tahsisi yapıldı. İlçemiz için dedikodudan uzak kalarak işimizi yapıp halkımızın refahını arttırma gayretiyle belediye çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir’de el işi hazırlanan ürünler, kız çocuklarının okuması için harcanıyor
YEREL HABERLER Kırşehir’de el işi hazırlanan ürünler, kız ...
Şehit aileleri Derneği Kaya: "TSK'nın terörler mücadelesi aralıksız sürecek"
YEREL HABERLER Şehit aileleri Derneği Kaya: "TSK'nın terörler ...
Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi'nde Yasin Yücesan güven tazeledi
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi'nde Yasin Yücesan güven ...
Kırşehir'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otobüs yandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de seyir halindeyken motor kısmından alev ...
Vali Buhara, tarihi 'Uzun Çarşı' esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Buhara, tarihi 'Uzun Çarşı' esnafını ziyaret ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.