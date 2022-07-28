Vali Buhara Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, GümüşkümbetDalakçı ve Karacaören Köyleri arasında İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
İl Özel İdaresi yetkililerinden bilgiler alan Vali Buhara, İl Özel İdaresi personeli ve köylerin muhtarları ile görüşerek asfaltlanan yolların köylülere hayırlı olmasını diledi. Vali Buhara, ayrıca, Mucur ilçesine bağlı Gümüşkümbet Köyünde çevre köylerin muhtarları ile de görüşerek muhtarların talep ve temennilerini dinledi.
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