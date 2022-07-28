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Belediye personeli bayrağa bastı, taraftar ayağa ayağa kalktı

İHA

Kırşehir Belediyesi İtfaiyesi kendi bünyesinde yaptığı tatbikatta şehrin tek takımının bayrağını ayaklar altına aldı. Şehirde bulunan taraftar grupları sosyal medya fotoğrafları ile ayağa kalktı.

Belediye personeli bayrağa bastı, taraftar ayağa ayağa kalktı

Kırşehir Belediyesi İtfaiyesi kendi bünyesinde yaptığı tatbikatta şehrin tek takımının bayrağını ayaklar altına aldı. Şehirde bulunan taraftar grupları sosyal medya fotoğrafları ile ayağa kalktı.
Fotoğrafsın yayılması sonrası Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, "Kırşehir Futbol Kulübü şehrimizi temsil eder. İçerisinde tüm Kırşehir halkının emekleri vardır. Bu kulübü sembolize eden amblem yada bayrak saygıyı hak etmektedir. Halkımızı bu konuda hassas davranmaya verilen emekleri rencide etmemek adına duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.
Öten yandan Kırşehir Neşet Ertaş Taraftar gurubu amigosu Halil Kurt, "Türk milletinin ayyıldızlı bayrağını Kırşehirspor'a gönül vermiş taraftarlarına yapılmış ahlak edep dışı bu iğrenç olayınızı esefle kınıyoruz. Belediye ekiplerini kabahatli buluyor ve derhal kamu oyundan özür dilemeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
Belediye itfaiye ekibi ise resmi sosyal medya hesabından stajyer ve personeline ileri düzey kurtarma eğitimi verdiği açıklamasını yaptı.

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