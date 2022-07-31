AÜB Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı Programı Kırşehir'de düzenlendi

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı Kırşehir’de düzenlendi.

Anadolu Üniversiteler Birliği'nce (AÜB) düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı Kırşehir ayağı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından gerçekleştirilen tanıtım ve tercih fuarının açılışı görkemli şekilde yapıldı. Üniversite adayı gençlerin hem üniversiteleri daha yakından tanımaları hem de doğru tercih yapabilmeleri adına Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen fuar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Alanında uzman personel ile fuarda yerini alan üniversite temsilcileri, üniversite adayı gençlere ve ailelerine bilgiler aktardı. Fuar açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya; Kırşehir'de düzenlenen tercih fuarıyla öğrencilerin uzman kişilerce doğru şekilde yönlendirileceğini söyledi. Prof. Dr. Karakaya; "Anadolu Üniversiteler Birliğine mensup ve yakın çevre illerde bulunan üniversitelerinde katılımıyla bu bölgede yükseköğretime girecek olan öğrencilerimizin hangi bölümü hangi fakülteyi tercih edecekleri konusunda zengin bir seçenek sunmak üzere fuarın Kırşehir durağında bir araya geldik. Bu fuarlar vesilesi ile öğrencilerimiz hangi ilde hangi fakülteler var hangi bölümleri var, yurt olanakları ve şehrin imkânları konusunda bilgi sahibi olacaklar" dedi.

Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve beraberindekiler daha sonra fuara katılan üniversitelerin stantları gezerek bilgi aldı. Tercih fuarını Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'da ziyaret etti ve stantları gezdi. Fuar öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.