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Kuyumcunun uyanıklığı vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı Dolandırıcının ikna etmeye çalıştığı müşterisinin 50 bin lirasını kurtardı

İHA

Kuyumcunun uyanıklığı vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı Dolandırıcının ikna etmeye çalıştığı müşterisinin 50 bin lirasını kurtardı

– Kırşehir’de dükkanına gelen müşterisinin tedirgin davranışlarından şüphelenen kuyumcu, vatandaşın dolandırılmasını önledi.
Olay; kentte hizmet veren bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu Mehmet Zaman, dükkanına gelen ve önceden de alışveriş yapan bir müşterisinin davranışlarından şüphe duydu. İki adet 25’er gramlık bilezik isteyen ama tedirgin davranışlar sergileyen müşterisinin talebini yerine getirmeyen kuyumcu Zaman, uzun süre müşterisini ikna etmeye çalıştı. Neden telaşlı şekilde altın istediğini soran Zaman, müşterisinin tutarsız yanıtlar vermesi sonrası şüphelendi. Yaşananları anlatan Kuyumcu Zaman, “İşimin yoğun olduğu zamanda yakından da tanıdığım müşterimiz kalabalığın arasını yararak geldi. 2 adet bilezik istedi. Bu durumu ise aceleci şekilde söyledi ve gözleri kızarmış haldeydi. Bir süre beklettim. 2 farklı 25’er gramlık bilezik istedi. Ama model söylemedi. Şüphelendim çünkü; bilezik alacak kişi model, gram ve ölçü ister” dedi.

"Ailesi jandarmanın elinde diye kandırmışlar"
Müşterisini uzun süren çalışma sonrası ikna eden kuyumcu Mehmet Zaman; “Müşterimi 'ailen jandarmanın elinde' diye kandırmak istemişler. Adamı korkutmuşlar. İkna çalışmamın yanında müşterimin telefonda irtibat kurduğu dolandırıcı ile muhatap da oldum. Müşterimin telefonunu aldığım gibi dükkanıma girdim ve telefonu kapattılar. Bir müşterimi dolandırıcılıktan kurtarmış oldum. 25’er gramlık iki bilezik istedi. O da 48 – 50 bin lira arasında fiyatı değişiyor” diye konuştu.

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