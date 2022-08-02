Çalıştığı çiftlikte devrilen vincin altında kalan işçi öldü



Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de bir çiftlikte çalışan Emre Bahri Orman (35), mandıra yapıldığı sırada üzerine devrilen vinçin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Tepesidelik köyündeki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte mandıra yapıldığı sırada çalışma yapan vinç, ismi henüz öğrenilemeyen operatörün kontrolü kaybetmesi sonucu Emre Bahri Orman'ın üzerine devrildi. Çiftlik çalışanlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vincin altında kalan Orman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Orman'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vinç operatörü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-08-02 18:54:59



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