Avusturyalı Schubleder, tatil için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu



Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'e tatil için gelen Avusturya vatandaşı Cornella Schubleder (25) adlı kadın, daha yakından tanıma fırsatı bulduğu Türk arkadaşlarının yaşam biçiminden etkilenerek, Müslüman oldu.

Avusturya'da yaşayan Cornella Schubleder, Türk arkadaşları ile birlikte tatil için Kırşehir'e geldi. Bu süreçte daha yakından tanıma fırsatı bulduğu Türk arkadaşlarının yaşam biçiminden etkilenen Schubleder, Müslüman olmak istedi. Kırşehir Müftülüğü'ne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini belirten Schubleder, ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek, Müslüman oldu. Schubleder'ya İslam dini hakkında bilgiler veren İl Müftüsü Mehmet Yaman, "İslam'ın temeli; Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. İyi bir Müslüman olabilmek için iman, ibadet ve ahlak kurallarına uymak, kurallara uyabilmek için de öğrenmek ve öğrendikçe tatbik etmek gerekir" dedi. Yaman, merasim sonunda Cornella Schubleder'e 'İhtida Belgesi' ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-08-24 18:41:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.