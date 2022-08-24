Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumada emin adımlarla ilerliyoruz (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumada emin adımlarla ilerliyoruz (2)

DHA

Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumada emin adımlarla ilerliyoruz (2)


'LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN´IN İZİNDE HEDEF 2023'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aksaray ziyaretinin ardından Kırşehir'e geldi. İlk olarak Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti İl Binası´nda gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Partililerine seslenen Karaismailoğlu, "İnşallah emin adımlarla birlikte liderimiz Recep Tayyip Erdoğan´ın izinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2022 yılını bir çağın kapandığı, yeni bir çağın başladığı bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Şöyle bir baktığımızda 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırmış Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider görüyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları 21 yıl önce başladıkları yolda azimle devam ediyor. Attığımız her adımda milletimiz ve ülkemize güvendik. Attığımız her adımda rabbimizin rızası ve milletimizin de desteği var. Bu nedenle de çalışıp gayret göstermekteyiz" diye konuştu.
AK Parti iktidarında 20 yılda büyük hizmetler yapıldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "20 yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında dağlar kadar fark olduğunu sizlerde görüyorsunuz. Gelişmiş bir Türkiye ile emin adımlarla hedef 2023 doğrultusunda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan´ın izinde ilerliyoruz. Daha güzel projelerle Türkiye´yi şaha kaldıracak çalışmalarla hedef 2023 diyoruz." ifadelerini kullandı. (DHA)Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-08-24 20:28:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Kırşehir İl ...
Avusturyalı Schubleder, tatil için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu
YEREL HABERLER Avusturyalı Schubleder, tatil için geldiği Türkiye'de ...
Kırşehir'de "aile diş hekimleri" çocuklar için mesaiye başladı
YEREL HABERLER Kırşehir'de "aile diş hekimleri" çocuklar için ...
Kırşehir'de "Gönül Birliği Kültür Şöleni" gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Kırşehir'de "Gönül Birliği Kültür Şöleni" ...
Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamaları'na davet edilenlere "Ahi Sancağı" veriliyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamaları'na davet ...
Kırşehir'de 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi düzenlenecek
YEREL HABERLER Kırşehir'de 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık ...
Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak
YEREL HABERLER Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle ...
Anne oğul, usta çırak ilişkisiyle cama şekil veriyor
YEREL HABERLER Anne oğul, usta çırak ilişkisiyle cama şekil veriyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.