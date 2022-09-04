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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir FK - Kocaelispor maçının ardından taraftarlar arasında kavga

DHA

Kırşehir FK - Kocaelispor maçının ardından taraftarlar arasında kavga


Kırşehir FK Kocaelispor: 0 1
Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA) - 
STAT: Ahi 
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Kenan Özcan, Servet Bozkurt
KIRŞEHİR FK: Kadem Burak Yaşar, Enver Yıldız, Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz, Onur Garip (Dk.71 Hacı Mustafa Karabulut), Ömer Faruk Taş, Fatih Kıran (Dk.46 Doğacan Diker), Hakan Erçelik (Dk.46 Emre Demir), Oğulcan Şahin (Dk.71 Kubilay Serbest), Ahmet Sun (Dk.79 Furkan Mızrak), Fatih Kızılay
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılıç, Alpay Çelebi, Mehmet Taş, Cem Ekinci, Okan Eken (Dk.71 Mert Caner Öztürk), Tayfun Aydoğan (Dk.86 İlyas Kubilay Yavuz), Mehmet Sak (Dk.86 Diogo Aleksis Özçakmak), Mehmet Yılmaz, Yiğitali Bayrak (Dk.64 Yusuf Cihat Çelik), Beykan Şimşek (Dk.71 Samed Ali Kaya)
SARI KARTLAR: Enver Yıldız (Kırşehir FK),  Beykan Şimşek (Kocaeliapor)
GOL: Dk.21: Cem Ekinci (Kocaelispor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grubun 2'nci haftasında Kırşehir FK, kendi sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 yenildi. Rakip takım, 21'inci dakikada Cem Ekinci'nin kaydettiği golle mücadeleden galip ayrıldı.
TAŞLI, SOPALI KAVGA
Karşılaşmanın ardından her iki takımın taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Taşlı, sopalı gerçekleşen kavgada Kırşehir Futbol Kulübü taraftarlarından 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin her iki taraftar grubunu ayırması ile kavga sona erdi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-09-04 21:27:40

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