Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Weecoins Kırklarelispor: 1-1

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Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)-

SAHA: Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Serdar Soydan, Kurutuluş Aslan

KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar Sinan Altınel, Doğacan Diker (Dk. 61: Hacı Mustafa Karabulut), Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz (Dk. 64 Emre Demir), Onur Garip (Dk. 25 Mustafa Sol), Ahmet Üner, Hakan Erçelik, Sırat Yeşilördek (Dk. 64 Fatih Kızılay), Oğulcan Şahin, Ahmet Sun (Dk. 46 Abdülkadir Çelik)

WEECOINS KIRKLARELİSPOR: Mehmet Cinpir Cengiz Demir, Atakan Gündüz, Mert Çölgeçen, Canberk Ömer Özdemir, Ömer Can Sokullu (Dk. 56 Enes Karakuş), Murat Yılmaz (Dk. 56 Enes İslam İlkin), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 77 Hasan Emre Yeşilyurt), Furkan Fehmi Güneş (Dk. 64 Sabrican Vural), Serhat Mermer, Uğur Aygören

GOLLER: Dk. 90+1 Hacı Mustafa Karabulut (Kırşehir Futbol Spor Kulübü), Dk. 58 Furkan Fehmi Güneş (Weecoins Kırklarelispor)

SARI KART: Emre Demir (Kırşehir Futbol Spor Kulübü)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 3'üncü hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında Weecoıns Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-09-10 18:50:14



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