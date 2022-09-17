Bakan Bilgin: EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Bilgin: EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek

DHA

Bakan Bilgin: EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek


Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Milyonların merakla beklediği EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" dedi.  
Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 35'inci Ahilik Haftası programına, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, 2022 yılının çırağı, kalfası ve ahisine ödülleri verildi. Etkinlikte konuşan Bakan Bilgin, "Bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Bizim için tarihin önümüze koyduğu en önemli soru geçmişin izlerinin üzerinde yeni bir medeniyet kurulup kurulamayacağı. Bizler burada bayraklarımızı dalgalandırabiliyorsak bu ülkemizin gücünü gösterir. Ahilik teşkilatı yaklaşık bin yıldır Anadolu'da sosyal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel ve politik hayatta önemli fonksiyonlar yerine getirmiştir. Ahilik teşkilatı kurucusu Ahi Evran´dır. Kuruluş amacı ticarete ahlaki ilkeler kazandırmak, esnaf dayanışmasını sağlamak, halkımız arasında ticaret kültürünü yaymak ve geliştirmektir. Çalışanlar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi dahil bildiğimiz modern anlamdaki sendikacılığın da mimarı ahiliktir" diye konuştu.
'ASGARİ ÜCRETTE EMEKÇİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'
EYT konusuna değinen Bakan Bilgin, "Pandemi sürecinde dünyada en çok ekonomisini güçlendiren ülke konumundayız. Türkiye 'yola devam' dedi. Esnafların kredi sorunları var. Bunları adım adım çözerek yola devam ediyoruz. Emeklilikle ilgili sorunları çözeceğiz. Onların her türlü sorunu bizim sorunumuzdur. Çalışanlarımız, işçilerimiz ve emekçilerimizin her türlü sorunlarını çözeceğiz. Bu sene asgari ücrette yüzde 85 artış yaptık. Yine aralık sonunda belirlenecek yeni asgari ücrette de emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Milyonların merakla beklediği EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-09-17 19:07:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir Valiliğini ziyaretinde konuştu:
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir ...
Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında halk konseri verildi
YEREL HABERLER Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında halk ...
Kırşehir'de Ahi Evran Veli ile Hacı Bektaş Veli'nin 13. yüzyıldaki buluşması canlandırıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de Ahi Evran Veli ile Hacı Bektaş Veli'nin ...
İbn-i Sina ve Ahi Evran Veli'nin geleneksel tıp uygulamaları kongrede değerlendirilecek
YEREL HABERLER İbn-i Sina ve Ahi Evran Veli'nin geleneksel tıp ...
Kırşehir'de ilin Ahisi, kalfası ve çırağına "Ahi duası" ile ödülleri verildi
YEREL HABERLER Kırşehir'de ilin Ahisi, kalfası ve çırağına "Ahi ...
Kırşehir'de Ahilik Haftası'nda yöresel lezzetler ve el emeği ürünler sergilendi
YEREL HABERLER Kırşehir'de Ahilik Haftası'nda yöresel lezzetler ve ...
Kırşehir'de Ahi esnafı futbol turnuvasında ter döktü
YEREL HABERLER Kırşehir'de Ahi esnafı futbol turnuvasında ter döktü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.