Kırşehir Futbol SK - Sarıyer: 1-1

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Fahrettin TOKER / KIRŞEHİR, (DHA)STAT: Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Batuhan Gültek, Mehmet Sıra, Orhan Timurtaş

KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar Sinan Altınel, Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz (Dk. 83 Doğacan Diker), Onur Garip (Dk. 66 Emre Demir), Ömer Faruk Taş, Fatih Kıran, Hakan Erçelik, Sırat Yeşilöredek, Oğulcan Şahin (Dk. 80 Enver Yıldız), Ahmet Sun (Dk. 83 Mustafa Sol)

SARIYER: Ömer Alıcı Sezer Yıldırım, Berkay Görmez, Emir Can Sayar, Atalay Babacan (Dk. 85 Hüseyin Altuğ Taş), Nuri Terliksiz, Eren Aydın (Dk. 73 Taha Dönmez), Ramazan Çevik, Abdulkadir Özdemir (Dk. 57 Barış Memiş), Serhat Ahmet Oğlu (Dk. 73 Metin Emre Karaal), Bertul Kocabaş

GOLLER: Dk. 40 Hakan Erçelik (Kırşehir FK) - Dk. 25 Eren Aydın (Sarıyer)

KIRMIZI KART: Sırat Yeşilöredek (Kırşehir FK)

SARI KARTLAR: Kadem Burak Yaşar (Kırşehir FK) Eren Aydın, Metin Emre Karaal (Sarıyer)Kırşehir Futbol Spor Kulübü, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 5'inci haftasında kendi sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-09-18 19:12:09



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