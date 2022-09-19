Eşini öldüren koca, yakalanacağını anlayınca kendisini vurdu (2)

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HASTANEDE ÖLDÜ

Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşi Hatice Tanış'ı (20) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan ancak peşindeki polislerce yakalanacağını anlayınca aynı silahla kendisini vuran Mustafa Tanış (30), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (DHA)Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-09-19 00:32:55



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