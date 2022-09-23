Neşat Ertaş, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Neşat Ertaş, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anılıyor

DHA

Neşat Ertaş, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anılıyor


Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)BOZKIRIN tezenesi olarak bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 10´uncu yılında memleketi Kırşehir'de çeşitli etkinliklerle anılıyor.
UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl anma etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi´nde gerçekleşen panel ile devam eden programa, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Almanya Remscheid Belediye Başkan Yardımcısı Beatrice Schlieper, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, çok sayıda uluslararası katılımcı ile birlikte Neşet Ertaş´ın oğlu Hüseyin Ertaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gerçekleşen panelde konuşan Neşet Ertaş'ın yakın dostlarından Bayram Bilge Tokel, "Neşet Ertaş denince akla saz, söz ve türkü gelir. Fakat Neşet Ertaş bundan ibaret değil. Ülkemizde çok güzel saz çalanlar geldi geçti. Yarın da olacak. Neşet Ertaş, bütün bu çok güzel saz çalıp türkü söyleyen insanlardan çok önemli bir farkı var" dedi.
'NEŞET ERTAŞ, BELGESELİNİN ÇEKİLMESİNE KARŞI ÇIKTI'
Neşet Ertaş belgeselinin çekilmesine karşı çıktığını söyleyen Bayram Bilge Tokel, "Yıllar önce Bozkırın tezenesi belgeselini yapmak için Almanya'daki evine gittiğimizde 5-6 gün belgeselin çekilmesine razı olmadığını hissettirdi sonra da açıkça söyledi. O zaman rahmetli 62 yaşındaydı. 'Belgeselimin çekilmesini istemiyorum' dedi. 6 kişilik ekiple gitmişiz. Ekipteki arkadaşlar 'bu iş olmayacak herhalde' demeye başladılar. En sonunda razı oldu. Rahmetli razı oluşunu daha sonra şöyle izah etti: 'Bayram Bilge Tokel bende olan inadı kör kuyunun dibinden aldı çıkardı' dedi. İyi ki o inadı göstermişiz. Çünkü, 2000'den sonra Türkiye'de bir Neşet Ertaş rüzgarı esti. Çok kuvvetli bir rüzgarla tekrar Türkiye'nin gündemine geldi" diye konuştu.
Panelin ardından Cacabey Meydanı´ndaki anma etkinliklerinde Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu´nun gösterisi ve Almanya-Hollanda-Gürcistan´dan gelen toplulukların halk oyunları gösterimi gerçekleşti.
UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Etkinlikleri 25 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-09-23 21:34:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de "UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı" düzenlendi
YEREL HABERLER Kırşehir'de "UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl ...
"Bozkır'ın tezenesi"ni aynı sahneyi paylaştığı müzisyenler anlattı
YEREL HABERLER "Bozkır'ın tezenesi"ni aynı sahneyi paylaştığı ...
Kırşehir'de 16 yıl önce öldürülen engellinin cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de 16 yıl önce öldürülen engellinin cinayet ...
UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı yarın başlıyor
YEREL HABERLER UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı ...
Kırşehir'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi
YEREL HABERLER Kırşehir'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları ...
Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Torun, destek çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Torun, destek çağrısı ...
KAEÜ'de öğrencilere oryantasyon semineri veriliyor
YEREL HABERLER KAEÜ'de öğrencilere oryantasyon semineri veriliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.