72 yaşında, hem kanserle mücadele ediyor hem de ördüğü ürünleri satıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

72 yaşında, hem kanserle mücadele ediyor hem de ördüğü ürünleri satıyor

DHA

72 yaşında, hem kanserle mücadele ediyor hem de ördüğü ürünleri satıyor


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de meme kanseriyle mücadele eden Zeynep Perçinel (72), bir yandan da kendi elleriyle ördüğü ürünleri 10 metrekarelik dükkanında satarak geçimini sağlıyor. Perçinel, "Çalışmadan duramıyorum. Kendi geçimimi kendim sağlıyorum" dedi.
Kent merkezinde yaşayan Zeynep Perçinel, 20 yıl önce aile ekonomisine katkı sağlamak için kendi ördüğü ürünleri 10 metrekarelik dükkanında satmaya başladı. 2 çocuk annesi Perçinel, 10 yıl önce meme kanserine yakalandı. Hastalıkla mücadele eden Perçinel, işini ise bırakmadı. 5 yıl önce eşini de hastalıktan kaybeden Perçinel, hayata tutunabilmek için çalışmaya devam ediyor. Perçinel, tezgahında el işi ile yapılan patik, kolye, künye gibi ürünleri satıyor.
Yaşadığı süreci anlatan Perçinel, "Ben ürünlerimi satarak geçimimi sağlıyorum. Kanser hastalığına yakalandım. Kanserle mücadelem devam ediyor. Çalışmadan duramıyorum. Burada kendi yaptığım el ürünlerini satıyorum. İşimi severek yapıyorum. 2 çocuğum evlendi. Artık kendi geçimimi kendim sağlıyorum" diye konuştu.
'HASTALIĞIMA RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM'
Hastalığı ve yaşına rağmen çalıştığını söyleyen Perçinel, "Ben çocuklarımı bu ürünleri satarak, el arabasıyla pazarlarda satış yaparak büyüttüm. 5 yıl önce eşimi kaybettim. Eşim 'çok fazla yoruluyorsun' diyerek bana kıyamazdı. Ben de evimin ekonomisine katkıda bulunayım diyerek bu işi yapıyordum. Kışın yaptığım ürünleri yazın satıyorum. Çok şükür yine de bu yaşıma kadar çocuklarımı kimseye muhtaç etmeden büyüttüm. Bazen günü siftahsız bir şekilde kapatsak da diğer günler yaptığımız satışlar birbirini telafi ediyor. Hastalığıma rağmen çalışmaya devam ediyorum. Çalışarak kendi geçimimi sağlamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-09-24 12:34:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Neşat Ertaş, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anılıyor
YEREL HABERLER Neşat Ertaş, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anılıyor
Kırşehir'de "UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı" düzenlendi
YEREL HABERLER Kırşehir'de "UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl ...
"Bozkır'ın tezenesi"ni aynı sahneyi paylaştığı müzisyenler anlattı
YEREL HABERLER "Bozkır'ın tezenesi"ni aynı sahneyi paylaştığı ...
Kırşehir'de 16 yıl önce öldürülen engellinin cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de 16 yıl önce öldürülen engellinin cinayet ...
UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı yarın başlıyor
YEREL HABERLER UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı ...
Kırşehir'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi
YEREL HABERLER Kırşehir'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.