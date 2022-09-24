72 yaşında, hem kanserle mücadele ediyor hem de ördüğü ürünleri satıyor



Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de meme kanseriyle mücadele eden Zeynep Perçinel (72), bir yandan da kendi elleriyle ördüğü ürünleri 10 metrekarelik dükkanında satarak geçimini sağlıyor. Perçinel, "Çalışmadan duramıyorum. Kendi geçimimi kendim sağlıyorum" dedi.

Kent merkezinde yaşayan Zeynep Perçinel, 20 yıl önce aile ekonomisine katkı sağlamak için kendi ördüğü ürünleri 10 metrekarelik dükkanında satmaya başladı. 2 çocuk annesi Perçinel, 10 yıl önce meme kanserine yakalandı. Hastalıkla mücadele eden Perçinel, işini ise bırakmadı. 5 yıl önce eşini de hastalıktan kaybeden Perçinel, hayata tutunabilmek için çalışmaya devam ediyor. Perçinel, tezgahında el işi ile yapılan patik, kolye, künye gibi ürünleri satıyor.

Yaşadığı süreci anlatan Perçinel, "Ben ürünlerimi satarak geçimimi sağlıyorum. Kanser hastalığına yakalandım. Kanserle mücadelem devam ediyor. Çalışmadan duramıyorum. Burada kendi yaptığım el ürünlerini satıyorum. İşimi severek yapıyorum. 2 çocuğum evlendi. Artık kendi geçimimi kendim sağlıyorum" diye konuştu.

'HASTALIĞIMA RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM'

Hastalığı ve yaşına rağmen çalıştığını söyleyen Perçinel, "Ben çocuklarımı bu ürünleri satarak, el arabasıyla pazarlarda satış yaparak büyüttüm. 5 yıl önce eşimi kaybettim. Eşim 'çok fazla yoruluyorsun' diyerek bana kıyamazdı. Ben de evimin ekonomisine katkıda bulunayım diyerek bu işi yapıyordum. Kışın yaptığım ürünleri yazın satıyorum. Çok şükür yine de bu yaşıma kadar çocuklarımı kimseye muhtaç etmeden büyüttüm. Bazen günü siftahsız bir şekilde kapatsak da diğer günler yaptığımız satışlar birbirini telafi ediyor. Hastalığıma rağmen çalışmaya devam ediyorum. Çalışarak kendi geçimimi sağlamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-09-24 12:34:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.