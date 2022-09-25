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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı (2)

DHA

'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı (2)


BABASININ TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİ
UNESCO Uluslararası 10´uncu Neşet Ertaş´ı anma etkinlikleri kapsamında Kırşehir´e gelen Neşet Ertaş´ın oğlu Hüseyin Ertaş, Cacabey Meydanı'ndaki etkinliklerde sahneye çıkarak babasının `Bir Ayrılık Bir yoksulluk´ türküsünü seslendirdi. 'Ben sanatçı değilim' diyen Hüseyin Ertaş, "Ben sanatçı değilim efendim. Bana 'saz çalar mısın' derler. Bizim oralarda hangi eve giderseniz gidin benden iyi çalar iyi söylerler derim hep. Bizler sazla doğduk sazla büyüdük. Benim müziğe bulaşmam bir şekilde babama destek olmak içindi. Babamın yanında darbuka çalardım. Ben babamla sohbet etmezdim. Sorduğu zaman cevap verirdim" dedi.
'HAYATTA SAHNEYE ÇIKMADIM'
Bu yaşına kadar sahneye çıkmadığını söyleyen Ertaş, "Babamın sazını alıpta hayatta sahneye çıkmadım, çıkmaya da curet etmedim. Cesaret başka birşeydir curet başka birşeydir. Babamın oğlu olunca iyi birşeyler bekler insanlar. Bizim de düşündüğümüz o iyi şeyler yok. Neşet´in oğlu da bumuymuş deyip de babamızın adına gölge düşmesin diye ben babamın sazını alıp sahneye çıkmadım. Sonra düşündük ki büyüklerimizi yad etmemiz lazım. Oğlum ile beraber oğlum Kerem Neşet Ertaş ile birlikte birkaç parça seslendirelim diye çıktık. Kırşehir bizim evimiz sizlerde bizim ailemizsiniz" diye konuştu.
'BABAM HASTALANDI, BEN SAZ ÇALMAYI BIRAKTIM'
Babası Neşet Ertaş´ın ölümünden sonra türkü dinlemeyi bile bıraktığını söyleyen Hüseyin Ertaş, "Babam hastalandı ben saz çalmayı bıraktım. Ben evde kendi kendime saz çalardım. Hastalandığı andan itibaren saz çalmayı bıraktım. Babam vefat etti, hiçbir müzik aletini elime almadım. 5 sene boyunca müzik bile dinlemedim. Biz profesyonel sanatçı değiliz. O profesyonellik bizde yok. Ben babamın türküsünü söyleyemiyorum. Hemen ağlıyorum 'sizden de sız çıkmaz' derdi ya babam" dedi. (DHA)Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-09-25 22:34:43

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