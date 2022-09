Bakan Bozdağ: 2023 seçimlerindeki mücadelemiz sadece 7'li masadakilerle değil

Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Bizim 2023 seçimlerindeki mücadelemiz sadece 7´li masadakilerle değil, bilesiniz. Hem ABD ile hem AB ile hem de onlarla beraber düşünen isimde vererek söylüyorum bütün güçlerle vereceğimiz bir seçim mücadelesidir" dedi.

Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağ Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı Törende açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Gezi olaylarında, 17-25 Aralık´ta, darbe teşebbüsünde, 27 Nisan´da dış güçler ve iç güçler el birliği, iş birliği içerisinde üzerimize geldiler. Tarafımıza yapılan hiçbir ihanette geri adım atmadık. Bizim gücümüzün kaynağı aziz Türk milletidir. Milletimizle beraber tankların, topların, uçakların, helikopterlerin karşısında şahadete koşmayı göze alan büyük Türk milleti olduk. Hem o tankları, uçakları, helikopterleri, silahları hem de onları besleyen ülkeleri ve karanlık güçlerin tamamını ezip geçtik. Halkın gücü tankın gücünü onların yularlarını tutan ağa babalarının gücünü ezdi geçti " diye konuştu.

'TÜRKİYE SON 20 YILDA HER ALANDA BÜYÜDÜ'

Cumhurbaşkanlığı seçimine değinen Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça uluslararası çevrelerde Türkiye´nin içindeki çevrelerde dirayetli, milletin ve devletin hak ve menfaati söz konusu olduğu zaman gözünü karartan milletin gözüne bakarak hiza ve istikamet alan birini istemiyorlar. 7´li masa kendi güdeceği birisini istediği gibi uluslararası çevrelerde kendi gözlerinin içine bakan sandıkta atılan oya ortaklığı şimdiden kabul edip, birlikte yönetimi millete rağmen içine sindirecek zavallılar arıyorlar. Türkiye son 20 yıl içerisinde her alanda büyüdü. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye hangi kaleme atarsanız atın bizden önceki hükümetler döneminde yapılanlardan kat ve kat fazlasını yaptık" ifadelerini kullandı.

'CUMHUR İTTİFAKINI DURDURMAK İSTİYORLAR'

Sözlerini sürdüren Bakan Bozdağ, şöyle konuştu: "Bizden önceki hükümetler dönemiyle yapılanlar mukayese edildiğinde büyük bir fark var. Cumhur ittifakını durdurmak istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı neden istesinler? Kendi silahını üreten, kendi yerli otomobilini üreten bir Türkiye var artık. Başka ülkelere bunun satışını yapan bir ülkeyiz artık. Recep Tayyip Erdoğan´ı neden istesinler ki? Afrika, Asya, Avrupa her yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Pazarda Türkiye var. Türkiye´nin yurtdışına ihracatı 2002´de 35 milyar dolar, şu anda gelinen nokta 260 milyar dolar civarında. Yani tam 225 milyar dolar dış paylardan Türkiye daha fazla pay alıyor. Kimin payını alıyor, Amerika´nın Avrupa´nın, 225 milyar dolar, onların cebine giderken şimdi Türk milletinin cebine giriyor. 'Bu adamı ve Türkiye'yi durdurun' diyorlar. Bizim mücadelemiz AB ve ABD ile. Kılıçdaroğlu'nu ABD'den mi çağırdılar? Kendileri mi gidiyor? Resmi programların arkasında ne var. Sandıkta gereken yapılacak ve millet yeniden Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Bizim seçim mücadelemiz sadece 7'li masa ile değil."

'SAYIN KILIÇDAROĞLU ABD'YE GİDİYOR DİYE HABERLER VAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Bozdağ, "Bizim 2023 seçimlerindeki mücadelemiz sadece 7´li masadakilerle değil bilesiniz. Hem ABD ile hem AB ile hem de onlarla beraber düşünen isimde vererek söylüyorum bütün güçlerle vereceğimiz bir seçim mücadelesidir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ABD´ye gidiyor diye haberler var. Tabi bizler bilmiyoruz perde arkasında neler var ama merakla soruyorum. ABD´den çağırdılar mı? Yoksa kendileri mi böyle bir planlama yaptılar. Görünüşteki programlar belli. Acaba görünmeyen programlarda neler var? Neler olacak hep beraber göreceğiz ama şu çok nettir ki sandığa atılan oylar, Türk vatandaşlarının oylarıdır. Sandıktan çıkacak iktidar Türk milletinin kalbinden çıkacak iktidardır. Ne Avrupa'sı ne ABD´si ne de başka bir ülkenin oyu sandığa girmeyecektir" ifadelerini kullandı.

'TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE VAZGEÇMEZ'

Terörle mücadele konusuna değinen Bakan Bozdağ, "Bugün Türkiye´nin içerisinde terör örgütleri planlı bir eylem yapabilme gücünü kaybetmişlerdir. Türkiye terörle mücadelesini ülkenin sınırları dışına taşımış, artık Irak´ta, Suriye´de başka yerlerde terörle etkin mücadele ediyor. Nerede varsa oraya gidiliyor ve gereği tereddütsüz ifa ediliyor. Türkiye´nin terörle mücadelesini kötü göstermek, bir ülkenin terörle mücadelesini algı operasyonlarıyla çarpıtmak isteyenler her dönemde oldu yine de oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin terörle etkin ve kararlı mücadelesi hukuk içinde hukuka uygun bir biçimde yapılan bir mücadeledir. Sivillere, masumlara yönelik en ufacık bir hareket ne bugün ne de dün olmamıştır. Terörle mücadelede Türkiye vazgeçemez. Mücadelemiz terör var olduğu sürece her günün kararlı mücadelesidir. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar, terör örgütleri dağılana kadar bu mücadele kararlı bir biçimde devam edecektir" dedi.

'GİZLİ OLAN SORUŞTURMA BİLGİLERİNİ KILIÇDAROĞLU'NA KİM İLETİYOR?'

Bakan Bozdağ, terörle mücadele ile ilgili sözlerine şöyle devam etti: "Teröre karşı konuşurken hepimizin aynı dili kullanması lazım. Adını da söylemek lazım. 'PKK´ya lanet olsun, DHKP-C´ye lanet olsun, DEAŞ´a lanet olsun' diyerek isimleriyle demek lazım ama birileri açıklama yapıyor 'teröre lanet olsun´ diyor. Yahu hangi teröre lanet olsun. Kim yaptı bu terörü? Bursa, Mersin, İzmir adliyemize saldıran terör örgütlerinin adı yok mu? Bunun adı PKK´dır. Bunun adı FETÖ´dür. Bunun adı DHKP-C´dir. Adı neyse adını da sanını da söyleyin. 7'li masa da İYİ Parti 'HDP ile bizi yan yana koyamazsınız' diyor. CHP iş birliğini sıkı tutmaya özen ve gayret gözüküyor. Acaba bizlerin bilmediği bir anlaşma mı var? Toplam oyları yüzde 40-45 arasında değişiyor. HDP'nin oy vermemesi dahilinde Millet İttifakı'nın kazanması gözükmüyor. İstanbul seçimleri ortada. HDP saf dışı kaldığında gerçek ortada. HDP oylarını CHP üzerinden kanalize etmek gibi değerlendirilebilir. Şimdi dürüst olma vakti. Milletin karşısına çıkın ve nasılsanız öyle anlatın. HDP'nin bu kadar dışlanmayı göze alıp, size göz kırpmalarını beklemeyin. Sizinle yan yana olmaktan çekiniyorlar. Kandil'den açıklama yapılıyor ve 'o terörist yanımızda' deniliyor. Terör örgütü eylemi üstlendi. Çok açık ve net. Bombalı saldırı yapmak gazetecilik faaliyeti mi? Gasp yapmak gazetecilik faaliyeti mi? Terör örgütü eylemlerine katılmayanları tehdit etmek gazetecilik faaliyeti mi? Biraz dürüst olun. Bir gazeteci bir suç işlediğinde 'bu gazeteci soruşturma açılamaz' dersek doğru mu olur? Türkiye bir hukuk devletidir. Gizli olan soruşturma bilgilerini Kılıçdaroğlu'na kim iletiyor? Hukuk devletinin kurallarına söylemekle değil uymakla bağlı olacağız. Terör örgütlerine savcımızı ve Mersin'de görev yapan görevlilerimizi hedef gösteriyor. Kabul edilebilir bir şey mi bu?" (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-09-30 21:41:21



